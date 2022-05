Indicado para STM é confirmado no Plenário

O nome do general Lourival Carvalho Silva para ministro do STM foi aprovado por 37 votos a favor, três contrários, e uma abstenção - Pedro França/Agência Senado

Em sessão nesta quarta-feira (11), o Senado aprovou o nome do general Lourival Carvalho Silva para exercer o cargo de ministro no Superior Tribunal Militar (STM). Foram 37 votos a favor e apenas três contrários, além de uma abstenção. A indicação (MSF 40/2022) já havia sido aprovada pela manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o militar tem 63 anos e atuou em diversos postos de comando. Atualmente, é chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército. Durante a sabatina na CCJ, o general Lourival Carvalho Silva destacou a experiência adquirida nos diversos postos do Exército como credenciais para o cargo no STM.

— Esta missão é bastante facilitada pelas experiências acumuladas em quase cinco décadas de dedicação ao Exército e ao Brasil. Durante toda minha vida militar, busquei executar na plenitude a autoridade correspondente aos cargos que ocupei. Jamais hesitando em tomar uma decisão difícil, porém necessária — afirmou o general, que teve sua indicação relatada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).