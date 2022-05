Senado aprova André Luiz Azevedo dos Santos para embaixada na Síria

O diplomata foi sabatinado em abril pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a indicação do diplomata André Luiz Azevedo dos Santos para chefiar a embaixada brasileira na Síria (MSF 47/2021). Foram 38 votos favoráveis 2 contrários; houve uma abstenção.

O indicado foi sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado no início de abril. Na ocasião, ele defendeu o fim de sanções econômicas impostas pela comunidade internacional à Síria devido à guerra civil que assola o país desde 2010. Segundo o diplomata, o isolamento econômico prejudica a população e impede a reconstrução da infraestrutura do país.

André Luiz Azevedo dos Santos é o atual embaixador brasileiro na República Democrática do Congo (desde 2018). Antes disso, ele foi embaixador na Libéria (2013-2018) e também atuou como primeiro-secretário da embaixada brasileira na Nigéria (2006-2009).