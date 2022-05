Para Vanderlan, STF fez justiça ao absolver médico criador de técnica cirúrgica

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) destacou que o procedimento realizado pelo médico ganhou ampla divulgação em veículos de comunicação no Brasil e no exterior - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) cumprimentou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pela decisão que inocentou o médico goiano, Ãureo Ludovico de Paula, acusado de realizar cirurgias experimentais em seus pacientes. Em seu pronunciamento nesta quarta-feira (11), o senador disse que a Suprema Corte fez justiça ao reconhecer o trabalho desenvolvido pelo dr. Áureo, criador da técnica cirúrgica no tratamento do diabetes tipo 2.

— A vitória foi justa e muito grande. O que me assusta, porém, é a forma como essa situação foi conduzida no Brasil. Se uma descoberta desse nível tivesse ocorrido em qualquer lugar dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, da Ásia ou do Japão, o dr. Áureo Ludovico teria, no mínimo, ganho o Prêmio Nobel de Medicina. Mas não! Aqui no Brasil ele foi processado por ajudar a salvar milhares de vidas, uma realidade inaceitável, que nos deve servir para refletir no caso de situações futuras — declarou.

O senador destacou que o procedimento realizado pelo médico ganhou ampla divulgação em veículos de comunicação no Brasil e no exterior, e muitos dos pacientes por ele tratados confirmaram os benefícios dessa cirurgia. Entretanto, desde 2010, vinha se defendendo na ação civil pública impetrada contra ele. O caso se transformou numa incansável disputa nos tribunais brasileiros para defender sua técnica.

— Ao analisar o caso, o STF se baseou em exames técnicos que declararam a não experimentalidade do procedimento e concluiu ser o método seguro e eficiente — afirmou.