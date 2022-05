Plenário aprova indicação para embaixada na Albânia

Com 40 votos a 1, mais uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou o diplomata João Tabajara de Oliveira Júnior para chefiar a embaixada brasileira em Tirana, capital da Albânia, país localizado na península dos Bálcãs, no leste europeu (MSG 89/2021). Caberá ao presidente da República efetivar a posse do aprovado.

Em sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), João Tabajara de Oliveira Júnior defendeu um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Albânia para o setor agropecuário.



Também lembrou que os albaneses têm muita ligação com o campo, e a Embrapa desenvolve programas capazes de aumentar muito a produtividade por hectare, dando ao país a chance de produzir mais, exportar mais e reduzir um deficit crônico da balança comercial.

O diplomata se comprometeu perante a CRE também a reforçar o setor de atendimento aos brasileiros, pois a Albânia está se tornando um importante destino turístico e espera-se que haja um natural aumento do fluxo de turistas à região.



O relator da indicação foi o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Oliveira Júnior iniciou a carreira diplomática em 1985. Desde 2017 é embaixador do Brasil em Daca (Bangladesh). Anteriormente, foi ministro-conselheiro em Luanda (Angola), entre 2015 e 2017.



Trabalhou também nas embaixadas em Praga (República Tcheca), Paris (França) e Kuala Lumpur (Malásia). Foi chefe da Divisão de Informação Comercial do MRE e diretor da Agência Brasileira de Cooperação.

A Albânia é uma república parlamentarista, com área de pouco mais de 28 mil quilômetros quadrados. A população do país é de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Tem fronteiras com Kosovo, Montenegro, Macedônia e Grécia.

A economia gira em torno da agricultura, serviços, mineração e petróleo. Exportações brasileiras: US$ 59,5 milhões. Importações brasileiras: US$ 3,6 milhões.