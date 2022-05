Kajuru critica verba para livro sobre história das armas

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou a aprovação de R$ 336 mil em verbas públicas para a edição de um livro sobre a história das armas no Brasil. - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou, em pronunciamento nesta quarta-feira (11), a aprovação de R$ 336 mil em verbas públicas para a edição de um livro sobre a história das armas no Brasil. A verba foi liberada pela Secretaria Especial de Cultura do governo federal, pela Lei Rouanet. O projeto é financiado pela fabricante de armas Taurus e tem tiragem prevista de três mil exemplares, além de uma versão digital gratuita.

— O movimento armamentista formalizou apoio às candidaturas à deputado federal do ator Mario Frias e do policial militar André Porciuncula, que comandavam a Secretaria de Cultura até o fim de março. Isso aconteceu há pouco mais de um mês, no Congresso Nacional Pró-Armas. Nesse encontro, André fez oferta pública de verbas oriundas da Lei Rouanet para a produção de obras audiovisuais e eventos que promovam o uso da arma de fogo.

Kajuru criticou, ainda, o fato do presidente Jair Bolsonaro ter vetado, dias depois, o projeto de lei que previa a destinação de R$ 3,86 bilhões para o setor cultural com o objetivo de reduzir o impacto causado pela pandemia de covid-19 (Lei Paulo Gustavo). O senador ressaltou que Bolsonaro também vetou a Lei Aldir Blanc 2, que busca estender benefícios à cultura até 2027.

— Espero que tenhamos logo a oportunidade de derrubar os vetos presidenciais — concluiu.