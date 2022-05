CCJ aprova indicação de general para o STM; nome segue para votação no Plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) a indicação (MSF 40/2022) do general Lourival Carvalho Silva para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM). O nome dele recebeu 19 votos favoráveis e nenhum contrário. A matéria segue para o Plenário do Senado.

Bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o militar tem 63 anos e atuou em diversos postos de comando. Atualmente, é chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército. Durante a sabatina, o general Lourival Carvalho Silva destacou a experiência adquirida nos diversos postos do Exército como credenciais par ao cargo no STM.

— Esta missão é bastante facilitada pelas experiências acumuladas em quase cinco décadas de dedicação ao Exército e ao Brasil. Meus objetivos maiores sempre foram buscar a implementação de novas ideias, transmitir conhecimentos e semear entusiasmo. Durante toda minha vida militar, busquei executar na plenitude a autoridade correspondente aos cargos que ocupei. Jamais hesitando em tomar uma decisão difícil, porém necessária — afirmou.

O relator da indicação na CCJ foi o senador Jaques Wagner (PT-BA).

— Não posso deixar de reconhecer no general Lourival Carvalho Silva a formação, a trajetória a altivez e o compromisso com a nação brasileira para ocupar o destacado cargo do STM — disse o parlamentar.

