Lucas Barreto deseja melhoras a Davi, operado para remover abscesso instestinal

O vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Lucas Barreto (PSD-AP), desejou nesta quarta-feira (11) a pronta recuperação do presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre (União-AP). Internado na última sexta-feira (6) em Brasília com dores abdominais, Alcolumbre foi transferido para São Paulo e submetido a uma cirurgia para a remoção de um abscesso intestinal.

— Quero aqui, em meu nome e em nome de todos os senadores desta comissão, desejar melhoras ao nosso presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que passou por um procedimento cirúrgico e, graças a Deus, já está fora da UTI. Todos estamos lhe aguardando de volta aqui, com a alegria que lhe é peculiar, com aquele sorriso que lhe é peculiar. Todos os senadores estão preocupados e solidários. Um agraço grande e volte logo. Todos com saudades de você — disse Lucas Barreto.

De acordo com a assessoria de Davi Alcolumbre, o procedimento cirúrgico “foi um sucesso”. “Ele se recupera bem. Já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho de todos”, informou o gabinete no sábado (7). No domingo (8), o parlamentar teve alta da unidade de terapia intensiva e foi transferido para um apartamento.