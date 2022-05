Comissão debate propaganda enganosa de sanduíches com aroma de picanha e costela

A Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) debate nesta quinta-feira (12), às 10h, denúncias de propaganda enganosa na venda de sanduíches por duas redes de fast food. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) do Distrito Federal determinou a retirada dos cardápios dos produtos vendidos pelas redes McDonald’s e Burger King.

A audiência pública foi sugerida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). “Trata-se da comercialização de sanduíches que levam no nome cortes de carnes nobres, como picanha e costela, mas que não passariam de aroma do molho. A forma como foi concebida a campanha publicitária do sanduíche induz ao entendimento de um produto com características diferentes daquele que tem sido entregue”, afirma o parlamentar.

Foram convidados para a audiência pública representantes do Procon, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do blog Comer com os Olhos. Nelsinho Trad sugere ainda a participação de representantes do McDonald’s e do Burger King. Mas a presença das duas redes de fast food não havia sido confirmada até a manhã desta quarta-feira (11).