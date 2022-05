Nilda apoia defesa da Justiça Eleitoral feita pelo presidente do Senado

A senadora Nilda Gondim (MDB-PB) manifestou seu apoio ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no último domingo (8) defendeu a “importância e a inquestionável confiabilidade e neutralidade da nossa Justiça Eleitoral”.

A parlamentar lembrou que, desde 1932, quando o primeiro Código Eleitoral brasileiro criou a Justiça Eleitoral, as eleições no Brasil são administradas pelo Poder Judiciário “justamente com o objetivo de garantir” a moralidade e a neutralidade do processo de escolha de representantes.

Para Nilda Gondim, após o Congresso Nacional ter discutido e rejeitado a PEC 135/2019, proposta de emenda à Constituição que tornava obrigatório o voto impresso, é preciso "virar essa página". Ela disse que o Brasil precisa de uma campanha eleitoral com propostas e debates sobre os verdadeiros e reais problemas do país.

— O povo está faminto e absolutamente endividado, e os preços estão aumentando de forma exponencial. Essa triste realidade deveria ser objeto de estudo dos candidatos, de modo a tornar o pleito eleitoral uma oportunidade de transformação do nosso país, uma chance para mudar, de fato, a vida do povo brasileiro.

A senadora também disse que, assim como Rodrigo Pacheco, é preciso fazer uma defesa sólida e racional da nossa democracia, pois, nos próximos meses, o Brasil precisará de “vozes que ecoem ondas de coerência em um mar de insanidades”.