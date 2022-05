Abreu e Silva é aprovado para a embaixada no Panamá

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) a indicação do diplomata Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva para chefiar a embaixada brasileira na República do Panamá (MSF 84/2021). A indicação recebeu 36 votos a favor e 4 contrários. Houve uma abstenção.

A indicação havia sido aprovada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) em abril. Na ocasião, Abreu e Silva disse que iria trabalhar pelo maior uso do Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, para o escoamento de exportações brasileiras. Para isso, pretende apoiar os setores econômicos interessados em usar a rota e fazer gestões junto às autoridades panamenhas. Outra prioridade será garantir a prestação eficiente de serviços aos mais de 100 mil brasileiros que passam anualmente pelo Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, que funciona como um hub para vôos da América do Sul para os Estados Unidos e o Caribe.

Abreu e Silva é o atual cônsul-geral do Brasil em Atlanta, nos Estados Unidos, e tem extensa carreira na América do Norte: foi primeiro-secretário e ministro-conselheiro da embaixada brasileira em Washington e diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty.