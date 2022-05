Aprovada indicação para embaixador do Brasil no Japão

O Brasil terá um novo embaixador no Japão. Foi aprovada, nesta terça-feira (10), em Plenário, por 37 votos a 4, a indicação de Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes para o cargo. A mensagem de indicação do embaixador (MSF 85/2021) já havia recebido parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores (CRE), em abril, após sabatina do indicado.

Cortês ingressou na carreira diplomática em 1986. Entre as funções exercidas, estão as de embaixador na Etiópia, cumulativamente com Djibouti e Sudão do Sul, representante do Brasil junto à União Africana e à Comissão Econômica para a África das Nações Unidas, e embaixador na Bolívia, último cargo exercido. No Japão ele já atuou como ministro-conselheiro na Embaixada em Tóquio.

Com uma população de cerca de 125 milhões de habitantes, o Japão tem a terceira maior economia do mundo e a segunda maior da Ásia, depois da China. A prosperidade econômica é fundamentada em altos níveis tecnológicos e na estabilidade política interna. Segundo o Itamaraty, o Japão tem buscado incrementar sua projeção nos planos regional e internacional, sobretudo por iniciativas como as Olimpíadas de Tóquio, realizadas em 2021, a presidência do G-20 em 2019, e a candidatura japonesa a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Itamaraty destaca que o Japão é o mais tradicional parceiro do Brasil na Ásia, com relações consolidadas historicamente e marcadas pelos centenários laços humanos, pelo interesse em aprofundar a cooperação em ciência e tecnologia, pela importância dos fluxos bilaterais de comércio e investimento e pela coordenação em temas internacionais.