Brasil terá novo embaixador em Belarus

Foi aprovada pelo Plenário, com 40 votos a 3, a indicação do diplomata Bernard Jorg Leopold de García Klingl para chefiar a embaixada brasileira em Minsk, capital de Belarus, país chamado também de Bielorrússia (MSF 66/2021). Essa nação participa da guerra na Ucrânia, como aliado da Rússia. A aprovação será comunicada à Presidência da República, a quem cabe efetivar a nomeação do embaixador.

Quando foi sabatinado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Bernard Klingl destacou que a proximidade com o conflito entre Rússia e Ucrânia deu uma nova dimensão à relação do país com o Brasil. O diplomata ressaltou que as sanções internacionais causam grande impacto no Brasil, pois têm efeitos na agricultura.

Bernard Klingl demonstrou preocupação com a segurança alimentar mundial e as sanções sobre grandes empresas que fornecem cloreto de potássio, fertilizante essencial na agricultura. Ele afirmou que sua prioridade será tentar contornar ou buscar soluções que permitam mitigar as dificuldades do acesso brasileiro ao produto.

O diplomata também destacou na sabatina que o comércio do Brasil com Belarus é deficitário, e que esse é o momento de preparar o futuro da relação bilateral. Ele disse que pretende instalar um setor de promoção comercial para criar uma estrutura que habilite o Brasil a exportar produtos farmacêuticos, maquinários e produtos derivados do petróleo.

Bernard Klingl entrou no Itamaraty em 1995. Já serviu em La Paz (Bolívia), Buenos Aires (Argentina) e outros. Foi secretário-geral de Relações Exteriores do MRE entre 2015 e 2016. Antes, foi assessor especial da Presidência da República. Integrou, também, por três anos, a missão do Brasil junto à União Europeia. Desde 2016 é ministro-conselheiro na Embaixada do Brasil em Berlim.

A indicação foi relatada pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR).

Em 2019, o Senado ratificou acordo de cooperação bilateral entre Brasil e Belarus na área educacional.

Belarus é uma república que conta com sistema político extremamente centralizado, sendo que o presidente detém a prerrogativa de nomear todos os membros do Conselho de Ministros, bem como de dissolver o Congresso e designar os governadores das províncias.

O Legislativo, por sua vez, caracteriza-se como órgão de legitimação dos projetos do Executivo. Há, assim, pouco espaço para atuação da oposição. Em termos de política externa, Belarus apresenta movimentos pendulares em relação à Rússia e ao Ocidente, extraindo vantagens de um e outro. As relações diplomáticas entre Brasil e Belarus foram estabelecidas em 1992. No entanto, a embaixada de Belarus em Brasília foi aberta somente em 2010, e a Embaixada do Brasil em Minsk, apenas no ano seguinte.

O comércio bilateral apresenta déficit para o lado brasileiro, que importa grandes quantidades de cloreto de potássio, e exporta fumo, caixas de marchas para caminhões e açúcar, principalmente. O Brasil é o principal parceiro de Belarus na América do Sul.