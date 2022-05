Senado aprova novo embaixador na Bolívia

Luís Henrique Sobreira Lopes durante sabatina, em abril, na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) a indicação do diplomata Luís Henrique Sobreira Lopes para chefiar a embaixada brasileira na Bolívia (MSF 56/2021). Foram 45 votos a favor e 3 contrários, e houve uma abstenção.

A indicação havia sido aprovada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado em abril. Na ocasião, Sobreira Lopes disse que dedicaria sua atuação principalmente aos temas de energia e combate ao narcotráfico. Também destacou que a queda no comércio bilateral entre Brasil e Bolívia, ocorrida no início da pandemia de covid-19, já foi recuperada.

Sobreira Lopes é o atual embaixador do Brasil na Coreia do Sul, posto que ocupa desde 2018. Ele trabalhou na representação diplomática brasileira em La Paz entre 2003 e 2005, como conselheiro. Também já foi encarregado de negócios nas missões brasileiras junto à União Europeia e à Comunidade Econômica Europeia.