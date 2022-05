Senado aprova Uzêda Accioly para diretoria da CVM

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) o nome de João Carlos de Andrade Uzêda Accioly (MSF 2/2022) para compor a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foram 39 votos a favor e apenas três contrários, além de duas abstenções. A CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que tem como objetivo fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores.

O nome de Accioly já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no início do mês passado. Durante a sabatina na CAE, Accioly defendeu mais investimentos privados no país e disse que uma das suas principais missões será “assegurar que o mercado de capitais sirva melhor às empresas de menor porte, que hoje praticamente não têm acesso a ele”.

Além de mestre em economia e professor universitário, João Carlos Accioly também é advogado e membro de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre mercado de capitais e direito societário. Recentemente integrou o Ministério da Economia como secretário e como assessor da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade.