Rodrigo Pacheco e Jorge Kajuru lamentam morte de Alberico de Souza Cruz

Em pronunciamento no início da sessão deliberativa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte do jornalista Alberico de Souza Cruz, ocorrida nesta terça-feira (10), no Rio de Janeiro. Ele tinha 84 anos.

Pacheco destacou a carreira profissional de Alberico, com passagens "nos principais" veículos de comunicação do país e atuações em coberturas jornalísticas no Brasil e no mundo. O presidente do Senado lembrou que Alberico iniciou sua carreira como repórter no Jornal da Cidade e que, em 1980, foi para a TV Globo, onde foi diretor da Central Globo de Jornalismo de 1990 a 1995.

— Transmito, em nome do Senado Federal, a todos os familiares e amigos [de Alberico de Souza Cruz] os mais sinceros votos de solidariedade, sentimentos e apoio por essa grande perda — disse Pacheco.

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) também lamentou a morte do jornalista. O parlamentar declarou que, em seus 40 anos de carreira na televisão brasileira, "os melhores momentos foram vividos com Alberico de Sousa Cruz".

— Como meu diretor, como quem mais me promoveu, me valorizou, me ensinou, pelo seu caráter e seu talento — afirmou Kajuru.