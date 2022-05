Bancada feminina fará seminário para estimular participação da mulher na política

A Bancada Feminina e a Procuradoria da Mulher do Senado promovem no dia 30, às 14h, o seminário Mais Mulheres na Política. O evento será no Plenário da Casa e vai reunir representantes e especialistas das mais diversas áreas com o objetivo de estimular a participação feminina na política e no processo eleitoral.

A líder da bancada feminina, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), classificou o evento como uma oportunidade para despertar o “grande contingente de mulheres” sobre a importância e o poder do voto feminino e para a necessidade de escolher candidatos e candidatas que tenham comprometimento com essa agenda social.

— Somos mais de 100 milhões de mulheres no Brasil. Representamos a maior parte do eleitorado nacional, mas a mulher tem que participar ainda mais da política. E a política precisa ser assunto de mulher — destacou a senadora.

Interatividade

O evento será interativo por meio do e-Cidadania. Todas as pessoas que enviarem perguntas e comentários receberão uma declaração de participação que é aceita por universidades para comprovação de realização de atividades extracurriculares (horas complementares). A declaração ficará disponível na página do seminário no portal e-Cidadania um dia após a realização do evento.

O seminário conta com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados.

Participantes confirmadas para o seminário . Ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carmem Lúcia; . Ministra do Interior e Segurança Pública do Chile, Izkia Siches; . CEO do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), Márcia Cavallari; . Diretora-Executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Melo; . Representante da ONU Mulheres Brasil, Anastasia Divinskaya; . Atriz Maria Ribeiro; . Acadêmica e representante do observatório da Mulher na Política, Teresa Saccher