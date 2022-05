Pacheco reafirma ao presidente do Legislativo de Portugal compromisso com a democracia

O presidente da Assembleia da República Portuguesa, Augusto Santos Silva, visitou o Senado Federal, nesta quinta-feira (5), para tratar das celebrações do bicentenário da independência do Brasil. Ele foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que preside a Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.

Pelo twitter, Rodrigo Pacheco enalteceu as relações com autoridades do país europeu. Ele lembrou que 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa

"Neste ano, as comemorações oficiais da data - instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) - ocorrem no Brasil. No encontro com Santos Silva, reafirmei o compromisso do Brasil com a democracia e também reforçamos a parceria entre as duas nações para a celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, que ocorrerá em setembro deste ano. O senador Randolfe Rodrigues é presidente da Comissão Curadora do Senado do Bicentenário da Independência do Brasil e, no mês passado, estivemos em Portugal, em missão oficial, onde fomos recebidos por Santos Silva. Na ocasião, discutimos a possibilidade de cooperação entre o Senado Brasileiro e a Assembleia Portuguesa com foco em ações junto aos demais países de língua portuguesa", registrou Pacheco.

Augusto Santos Silva é deputado pelo Partido Socialista (PS) de Portugal e atualmente é presidente da Assembleia da República, órgão legislativo equivalente ao Congresso Nacional do Brasil. Entretanto, a Assembleia da República é unicameral, composta apenas por 230 deputados.

O deputado português será uma das autoridades daquele país que participarão, em setembro de 2022, da sessão solene em celebração aos 200 anos de independência brasileira. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também deve comparecer.

— Nós próprios em Portugal teremos também comemorações e uma dimensão parlamentar dessas comemorações. Não me canso de sublinhar a singularidade deste fato: na verdade, Portugal participa nas comemorações do bicentenário da Independência do Brasil a convite das autoridades brasileiras. Eu não conheço nenhum outro país que, para celebrar a sua independência, convidou o país de quem se tornou independente a celebrá-la também. E a razão é muito simples, com a independência do Brasil, o que aconteceu foi que duas nações igualmente soberanas, independentes e valiosas, Brasil e Portugal, puderam afirmar a fraternidade que as une e que desde então tem pautado o seu relacionamento recíproco — afirmou Augusto Santos Silva.

O parlamentar português acrescentou que a comunidade brasileira que vive em Portugal representa metade de todos os estrangeiros residentes no país. Disse que também há centenas de milhares de portugueses que vivem no Brasil. Essas migrações, segundo ele, “são o melhor traço de união entre os dois países para além, evidentemente, desse nosso tesouro comum que é a liberdade”.

Randolfe Rodrigues lembrou que, no mês passado, visitou o Parlamento de Portugal junto com o presidente Rodrigo Pacheco, quando foram oficialmente abertas as comemorações do bicentenário.

— Vamos fazer questão de realizar não somente a celebração dos 200 anos, mas a amizade. Como o senhor muito bem disse, não há outra circunstância de nações que romperam laços como metrópole e como colônia que, 200 anos após terem se afastado, um convida o outro para celebrarem, juntos, como o senhor disse, a independência da maturidade — afirmou Randolfe.