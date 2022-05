Sancionada lei que garante custeio de perícias do INSS pelo Executivo Federal

A lei teve origem no PL 4.491/2021, de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) - Jefferson Rudy/Agência Senado

A lei que torna permanente a garantia de custeio das perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou em vigor nesta quinta-feira (5), tendo sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos. As perícias de que trata a Lei 14.331/2022 são necessárias nos processos judiciais que envolvem benefícios por incapacidade e são custeadas pelo Poder Executivo federal.

A lei deriva do PL 4.491/2021, de autoria do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). O projeto foi aprovado na forma do substitutivo enviado pela Câmara dos Deputados, com supressões feitas pelo relator no Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS). Na discussão da matéria, Nelsinho explicou que “o projeto busca garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda que foi injustiçado em pedidos administrativos o direito a contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS”, acrescentando que os recursos para esses pagamentos dependerão de expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual.