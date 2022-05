CRE sabatina sete candidatos a postos diplomáticos

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai sabatinar na próxima quinta-feira (12), a partir das 9h, sete indicados para postos diplomáticos brasileiros no exterior. São seis candidatos a embaixadas na África e na América Central e um indicado para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Estão na lista os seguintes nomes indicados para embaixadas, e sua experiência mais recente:

Moçambique (acumula Essuatíni e Madagascar): Ademar Seabra da Cruz Júnior

É conselheiro na embaixada na Polônia. Foi chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Itamaraty (2009-15) e trabalhou nas embaixadas na Inglaterra, no Peru e no Uruguai, além do consulado-geral do Brasil em Toronto, no Canadá.

Etiópia (acumula Djibouti e Sudão do Sul): Jandyr Ferreira dos Santos

É conselheiro na embaixada no Líbano, onde também foi encarregado de negócios. Foi diretor de Relações Públicas da Presidência da República (2012-14) no exterior e trabalhou nas embaixadas na Índia e em Moçambique.

Zimbábue: Vilmar Rogeiro Coutinho Júnior

Atual embaixador em São Tomé e Príncipe, cargo que deixará. Trabalhou nos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2000-02), de Minas e Energia (2010-13) e do Esporte (2013-15).

São Tomé e Príncipe: Pedro Luiz Dalcero

Conselheiro na delegação brasileira na Conferência do Desarmamento da ONU, desde 2015. Foi chefe de gabinete da Casa Civil (2009-10) e assessor na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (2010-11).

El Salvador: Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso

Atual embaixador na Etiópia, cargo que deixará. Também representa o Brasil na Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA). Trabalhou nas embaixadas na Espanha, no Líbano, na Bélgica e na Grécia

Antígua e Barbuda (acumula São Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas): Vera Lúcia dos Santos Caminha Campetti

Atual embaixadora em Barbados, vai acumular as funções. Recentemente, chefiou o consulado-geral do Brasil na Guiana Francesa (2014-2019). Também trabalhou nas embaixadas na Espanha, no Paraguai e na Coreia do Sul.

Também será avaliada a indicação de Juliano Féres Nascimento para o posto de representante permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entidade com nove países membros que promove a cooperação entre as populações lusófonas.

Ele é chefe da assessoria diplomática da Vice-Presidência da República desde 2019, e foi chefe-adjunto do cerimonial da Presidência da República (2007-10). Também trabalhou nas embaixadas na Espanha, na África do Sul, no Marrocos, no México e no Peru.

Todas as indicações seguirão para o Plenário caso sejam aprovadas pela CRE.