IPE Saúde tem novo telefone para atendimento a partir de segunda (2/5)

O IPE Saúde altera, a partir de segunda-feira (2/5), o número de telefone para atendimento aos usuários, que deverão passar a ligar para o(51) 3288-1550.

A mudança faz parte de uma série de ações que visam à melhoria dos serviços de atendimento aos usuários. A nova central deverá direcionar as demandas de forma mais adequada e permitir um melhor controle das chamadas recebidas. Atualmente, a instituição atende 5.100 ligações, em média, por mês.

“Esta é uma das primeiras medidas práticas com foco na eficiência do atendimento ao usuário. Além da implantação do sistema de gestão de atendimento neste mês, está em estruturação a ouvidoria interna para mapear as principais solicitações e eventuais denúncias de irregularidades”, afirma o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

O IPE Saúde tem quase um milhão de usuários e cerca de oito mil prestadores que utilizam os diferentes canais de atendimento da instituição.

Todos os serviços estão disponíveis para solicitações via Atendimento Digital no sitewww.ipesaude.rs.gov.br.

Plano de reestruturação

Diversos eixos de atuação compõem o plano de reestruturação do IPE Saúde para o enfrentamento das questões relativas à situação econômico-financeira. O programa passa por revisão das despesas, por meio do trabalho técnico de atualização de tabelas de medicamentos, de diárias e de taxas oncológicas, por exemplo, a fim de ajustá-las para valores de mercado.

Também há projetos para a modernização de processos internos, especialmente focados no controle, e em alternativas de financiamento. As frentes de trabalho envolvem a atuação conjunta com as instituições hospitalares e corpo médico, com as quais há um grupo de trabalho em desenvolvimento, para a adoção dos novos protocolos.

E são realizadas reuniões com diferentes entidades e instituições representativas de usuários, prestadores de serviços e servidores para identificar as principais demandas e possíveis contribuições de cada área.