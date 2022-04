Embraer tem prejuízo de R$ 170 milhões no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano, a Embraer teve um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de R$ 170,7 milhões. O balanço foi divulgado hoje (28) pela fabricante brasileira de aeronaves.

Esse valor é 65% menor ao que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando a empresa apresentou prejuízo de R$ 489,8 milhões.

Apesar de ter sido impactada pela paralisação de um mês do seu sistema devido à reintegração dos sistemas de aviação comercial, o que ocorreu em janeiro, a empresa entregou 14 jatos nos primeiros três meses deste ano, sendo seis aeronaves comerciais e oito jatos executivos.

A receita líquida da Embraer foi de R$ 3 bilhões no trimestre, o que representou queda de 31% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A companhia encerrou o trimestre com dívida total de R$ 16,8 bilhões, o que representou R$ 5,6 bilhões a menos quando comparado ao quarto trimestre do ano passado.