BC adia nova etapa de saques de valores esquecidos por causa de greve

Os correntistas que esperavam novas oportunidades para resgatarem valores esquecidos em instituições financeiras terão de esperar. Por causa da greve dos servidores, o Banco Central (BC) adiou o início da segunda etapa de consultas e de saques do Sistema de Valores a Receber (SVR), que começaria em 2 de maio. Não há previsão de quando a nova fase entrará em funcionamento.

Em nota, a autoridade monetária informou apenas que “a greve dos servidores do BC prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do Sistema de Valores a Receber”. Segundo o órgão, a nova data será comunicada com a devida antecedência, sem entrar em detalhes.

No último dia 16, os servidores do BC suspenderam a greve que tinha começado em 1º de abril, mas mantêm a operação-padrão. A divulgação de estatísticas está sendo gradualmente retomada, mas o desenvolvimento de novos projetos, como a segunda fase do Sistema de Valores a Receber, continua suspenso. Caso não haja acordo, a categoria pretende retomar a greve a partir de 3 de maio.

A primeira etapa do SVR terminou no dia 16, considerando as várias repescagens. Nesta fase, 28 milhões de pessoas ou empresas puderam sacar até R$ 3,9 bilhões esquecidos nas seguintes fontes de recursos:

contas-correntes ou poupanças encerradas e não sacadas;

cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso assinado com o BC;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito;

grupos de consórcio extintos.

Na segunda fase, as consultas incluirão as seguintes fontes de recursos:

cobranças indevidas de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de compromisso;

contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas e com saldo disponível;

contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários;

demais situações que resultem em valores a serem devolvidos reconhecidas pelas instituições financeiras.

Mesmo quem fez a consulta na primeira fase e não teve nada a receber deverá repetir o procedimento na segunda etapa do SVR. A expectativa é que o novo cronograma de consultas e de agendamento de saques também seja realizado em etapas, conforme o ano de nascimento do correntista ou ano de fundação da empresa.