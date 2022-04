Prevenção e diversão marcam encontro de idosos da ESF 02

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento promoveu na tarde desta terça-feira, 26 o Encontro de Idosos da ESF 02. O evento aconteceu na Casa da Amizade e reuniu dezenas de idosos que fazem parte desta unidade de saúde.

Na programação teve uma roda de conversa alusiva ao Dia Nacional de Prevenção e Combate a Hipertensão Arterial, coordenada pelo médico Ever Tamayo Almaguer. Também ocorreram atividades com a fisioterapeuta Laís Françoise Hunhoff. O cantor portelense Gima Riccieri animou a tarde.

Conforme a gestora da Saúde Municipal, Magna Sinhori, o encontro integrou as atividades da Rede Bem Cuidar RS e contou com o apoio do Grupo de Idosos Bem Viver. Todos os servidores que atuam na ESF 2 colaboraram para o sucesso. O prefeito Rosemar Sala, prestigiou o evento e em sua mensagem classificou a iniciativa como mais uma importante ação preventiva de saúde pública desenvolvida pelo Município

