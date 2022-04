Santa Rosa, no RS, pode ganhar título de Berço Nacional da Soja

O Senado aprovou nesta terça-feira (26), em Plenário, o Projeto de Lei (PL) 5.647/2019, que concede ao município de Santa Rosa (RS) o título de Berço Nacional da Soja. O projeto segue para a sanção do presidente da República.

O texto foi originalmente apresentado na Câmara (PL 7.724/2017) pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). No Senado, passou pela Comissão de Educação (CE), onde foi aprovado em setembro do ano passado, com relatório do senador Paulo Paim (PT-RS). Durante a votação da proposta no Plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentou os dois parlamentares.

— Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o senador Paulo Paim pelo parecer que foi aprovado e o deputado Jerônimo Goergen, de quem fui colega na Câmara e que pediu muito efusivamente que pudesse ser pautado o projeto no Senado — disse Pacheco.

No relatório, Paim destaca o pioneirismo do cultivo de soja em Santa Rosa, que já é reconhecida como Berço Nacional da Soja por uma lei estadual. Ele lembrou que, após tentativas infrutíferas de cultivo em outros estados no final do século 19, a soja se mostrou muito bem adaptada às condições climáticas e de solo do Noroeste gaúcho.

“Os primeiros plantios comerciais em Santa Rosa se iniciam em 1924 e, a partir daí, temos um paulatino crescimento e expansão da cultura da soja. Santa Rosa não mostrou, de modo algum, uma postura acomodada em relação a seu pioneirismo. Além de manter a sojicultura como sua principal atividade econômica, foi criada em 1966 a Feira Nacional da Soja (Fenasoja), um dos mais importantes eventos de agronegócio da Região Sul”, ressalta o senador no relatório.