Senado abre exposição inédita da artista plástica Yara Tupynambá

Foi realizada nesta terça-feira (26) a abertura da exposição Festas de São João, da artista plástica mineira, Yara Tupynambá, em homenagem aos seus 90 anos de idade e mais de 70 de trajetória artística. A exposição ficará até o dia 24 de maio no Senado Galeria, com 17 obras da sua produção mais recente sobre as festas juninas. A exposição foi aberta pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG), pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e pelo curador da mostra, Errol Flynn Júnior.

Yara disse ter escolhido as festas de São João como tema central dessas obras inéditas para mostrar “tudo aquilo que foi meu encantamento na infância e que hoje representa a força e a fé do povo brasileiro”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enalteceu não só o trabalho da artista e professora de artes, mas também relembrou os feitos de Yara para o reconhecimento da arte mineira.

— Seu trabalho revela toda a riqueza paisagística, cultural, histórica e popular do estado. Recebeu prêmios, participou de salões de arte, foi professora e diretora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e exerce ainda hoje papel de destaque na formação cultural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ministra cursos de arte. Convido todos a apreciarem esse acervo inédito dessa importante artista que é referência na cultura popular e nas artes plásticas brasileiras — afirmou.

A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) parabenizou a exposição e aproveitou o tema para lembrar a todos das festas juninas que voltarão a acontecer em 2022 depois de dois anos sem os festejos.

— Depois desse período devastador de pandemia, serão retomadas as festas de São João. Convido a todos a participarem daquilo que representa nossa cultura e o Nordeste. Festas importantes que cultivam as nossas raízes e as tradições do nosso povo, seja pelas quadrilhas juninas ou comidas típicas.

Trajetória

Natural de Montes Claros, município de Minas Gerais, Yara Tupynambá tem como inspiração para a construção de suas obras a riqueza paisagística, cultural, histórica e popular de Minas. Considerada uma das mais relevantes muralistas da arte brasileira, Yara recebeu inúmeros prêmios, participou de vários salões de Arte, foi professora da Escola de Belas Artes da UFMG e produziu em toda sua carreira mais de 105 murais distribuídos em todo Estado de Minas Gerais.

Yara já representou a arte mineira em coletivas organizadas por entidades oficiais, como Palácio das Artes, Cemig, Secretaria da Cultura e Fundação Newton Paiva Ferreira. Também participou de mostras internacionais, como I Certame Latino-Americano de Xilogravura em Buenos Aires, Artistas Brasileiros em Indiana e Ohio, Artistas Brasileiros em The Brazilian American Cultural Institute, em Washington, e entre vários outros países. Em 2009, sete de seus murais foram tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Belo Horizonte.

Recebeu, como reconhecimento público, a Medalha de Ordem do Mérito Legislativo (Assembleia Legislativa de Minas Gerais); a Comenda da Inconfidência Mineira (Governo de Minas Gerais); a Palma de Ouro (Fundação Clóvis Salgado); a Medalha Santos Dumont – Grau Ouro (Governo de Minas); a Medalha Professora Lílian Câmara (Agremiação Amigas da Cultura de Montes Claros); e a Medalha Israel Pinheiro (Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais).

Em 2010 recebeu o título de “Mulher do Ano” no setor das artes plásticas, pela Confederação Nacional de Mulheres, do Rio de Janeiro. Em 2012, o prêmio de Artista do Ano, pela trajetória nas artes, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira