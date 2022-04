Sessão pelo bicentenário da Independência terá presença de autoridades portuguesas

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou as presenças do presidente da Assembleia Nacional de Portugal, Augusto Santos Silva, e do presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene do Congresso Nacional em que serão celebrados os 200 anos de independência do Brasil. O evento está marcado para o dia 8 de setembro.

— Embora seja uma data alusiva à independência, à separação, ela também significa o início de um laço diplomático entre duas nações. E a nossa pátria-mãe é Portugal, pela qual temos imensa admiração, respeito, e é muito importante que essa união prevaleça e que essa comemoração seja para os dois países. Para o Brasil e para Portugal — disse.

Acompanhado do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que preside a Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência, Pacheco relatou viagem a Portugal para firmar um termo de compromisso de trabalho compartilhado entre o colegiado brasileiro e a Universidade de Coimbra e a prefeitura da cidade portuguesa, destinado à celebração da data — algo "importante", na opinião do presidente do Senado.

— Isso não é algo supérfluo. Isso é algo necessário, porque é a preservação da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa história. A celebração de acontecimentos, a reflexão sobre o passado, para projetarmos o futuro, é muito importante que nós, brasileiros, a façamos — afirmou.

O presidente do Senado também destacou o lançamento do livro Vozes do Brasil, com os panfletos publicados à época favoráveis à independência do Brasil. O material foi reunido na obra editada pelo Senado.