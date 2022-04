Projeto considera Associação Santa Casa de Ibiporã patrimônio nacional

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta terça-feira (26) o projeto de resolução do Congresso Nacional que concede o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública à Associação Santa Casa de Ibiporã (PR) – Hospital Cristo Rei.

Esse projeto (PRN 1/2022), do senador Alvaro Dias (Podemos-PR), recebeu parecer favorável do relator da matéria, senador Flávio Arns (Podemos-PR), e será avaliado pelo Plenário.

Na justificativa do projeto, Alvaro Dias aponta que a Associação da Santa Casa de Ibiporã, fundada em 2 de fevereiro de 1951, é a mantenedora do Hospital Cristo Rei, localizado no município de Ibiporã, no Paraná. O Hospital Cristo Rei, por sua vez, é um hospital geral, enquadrado na categoria de média complexidade, que presta atendimento nas clínicas básicas e de pronto atendimento, além de executar cirurgias eletivas, tendo como público usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiários de planos de saúde e também pacientes pagantes.

Por ser o único hospital filantrópico da região, presta também atendimento médico-hospitalar aos moradores das cidades vizinhas (Alvorada do Sul, Assaí, Jataizinho, Primeiro de Maio e Sertanópolis), sendo referência hospitalar para uma população de mais de 120 mil habitantes na região.

Reconhecimento

Flávio Arns afirma, em seu parecer, que a instituição merece o título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública por preencher os requisitos estabelecidos pela lei, por sua importância regional e pelo seu histórico destacado na área de prestação de serviços de saúde.