CMA debaterá um novo olhar sobre o bioma caatinga

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) promoverá audiência pública nesta quarta-feira (27) para debater o potencial socioeconômico do bioma caatinga, “na busca de trazer um novo olhar, da escassez à abundância do bioma, em alusão ao Dia Nacional da Caatinga, celebrado em 28 de abril”. A reunião da CMA está marcada para começar às 8h30.

O pedido para realização do encontro é do senador Jaques Wagner (PT-BA), que apresentou o rerquerimento (REQ 20/2022), aprovado no último dia 6. A CMA também aprovou o requerimento (REQ 21/2022) do senador Jean Paul Prates (PT-RN), que propôs a inclusão de dois convidados para o debate.

Jaques Wagner lembra que a caatinga ocupa mais de 10% do território brasileiro e abriga cerca de 27 milhões de brasileiros e brasileiras, em 9 estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e uma pequena porção ao norte de Minas Gerais. Ele afirma que há uma riqueza infinita neste bioma e que pode-se dizer que o Brasil possui um verdadeiro oásis chamado caatinga.

— O imenso potencial para geração de energias renováveis, a busca pela segurança hídrica pelas diversas experiências para captação e reuso de água no semiárido, o potencial medicinal, alimentar e cosmético das plantas nativas do bioma, o Ecoturismo na caatinga, além de seus incontáveis sistemas sustentáveis e tradicionais de produção de alimentos, formam um complexo social, cultural, natural, produtivo e econômico que é preciso ser conhecido e reconhecido por todos nós — justifica.

O parlamentar acrescenta que o desmatamento no bioma aumentou 405% em 2020, em relação a 2019, com mais de 60 mil hectares desflorestados. A Bahia, segundo ele, foi o estado onde houve maior perda, com 32.956 hectares desmatados. Esses são alguns pontos que merecem ser discutidos, “com vistas a trazer um novo olhar sobre a região”, que passe do foco na escassez à percepção da abundância do bioma, aponta o presidente da CMA.

Convidados

Para participar da audiência pública na CMA foram convidadas as seguintes autoridades:

Márcia Vanusa da Silva - Professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Francinete Francis Lacerda - Pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA)

Francisco Carneiro Barreto Campello - Coordenador Regional do Projeto Rural Sustentável Caatinga da Fundação Araripe

Paulo Pedro de Carvalho - Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas- Caatinga

Rosimeire Cavalcante dos Santos - Professora Doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Frans Germain Corneel Pareyn - Coordenador Geral da Associação Plantas do Nordeste (APNE)