Senado recebe exposição inédita da artista plástica Yara Tupynambá

O Senado recebe a partir desta terça-feira (26) a exposição Festas de São João, da artista plástica mineira Yara Tupynambá. A exposição, que vai até 24 de maio, além de homenagear o período de festividades juninas, comemora os 90 anos de artista.

Yara concebeu as 17 obras a serem exibidas no Senado nos últimos três anos. O catálogo do evento pode ser conferido neste link.

— Com alegria, mostro tudo aquilo que foi meu encantamento na infância e que hoje representa a força e a fé do povo brasileiro — afirma a artista.

A exposição será realizada no Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, a partir das 15h de terça-feira.

Trajetória

Natural de Montes Claros (MG), Yara Tupynambá, nascida em 1932, realizou estudos artísticos com Alberto da Veiga Guignard e Oswald Goeldi, além de ter sido bolsista do Pratt Institute, em Nova Iorque. Exerceu o cargo de professora titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde também foi diretora.

Ela tem 105 painéis e murais espalhados por várias cidades brasileiras e também já expôs na Europa e na América Central. Sete de seus murais foram tombados, em novembro de 2009, pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Belo Horizonte.