Vacinação infantil contra gripe e sarampo é antecipada para a segunda, dia 25

A Secretaria da Saúde (SES) antecipou para a segunda-feira (25/4) o início da vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade contra a influenza (gripe) e contra o sarampo. Inicialmente marcada para começar em 3 de maio, a estratégia foi antecipada devido à crescente demanda em atendimentos de urgência pediátrica na rede de saúde por quadros clínicos respiratórios.

A meta é vacinar 90% do público nessa faixa etária no Rio Grande do Sul, estimado em 620 mil crianças. No sábado seguinte (30/4), ocorrerá o Dia D, com a abertura extraordinária dos postos para a aplicação das doses. A vacinação contra a influenza e contra o sarampo (vacina tríplice viral) pode ocorrer no mesmo momento.

Caso a criança esteja fazendo este ano pela primeira vez a vacinação contra a influenza, deverá fazer duas doses, com 30 dias de intervalo. Se a criança foi vacinada contra a gripe em algum outro ano, o esquema é de dose única, assim como é para as demais idades. A vacina influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), produzida pelo Instituto Butantan, tem a formulação constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

A tríplice viral é uma vacina atenuada, que contém vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba e é aplicada como rotina na infância, em duas doses. A primeira dose deve ser tomada com um ano de idade e a segunda, com 15 meses. Assim, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e evitar surtos, a vacinação do sarampo faz parte das doses de rotina, que estão disponíveis nos postos durante todo o ano.

Para os grupos de idosos e trabalhadores da saúde, que começaram a ser vacinados em 4 de abril, a vacinação segue aberta. Até agora, 546 mil pessoas com 60 anos ou mais já se vacinaram, representando 26% do público-alvo. O mesmo índice já foi alcançado entre os trabalhadores da saúde, com 95 mil pessoas imunizadas.

Em 3 de maio, a campanha abrangerá os demais grupos prioritários, como gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, entre outros. Mais de 4,9 milhões de pessoas fazem parte dos grupos elegíveis.

Distribuição de doses

A Secretaria da Saúde prevê a distribuição aos municípios de mais 343.990 doses da vacina influenza para terça-feira (26/4) e espera, ainda para esta próxima semana, o recebimento de 153 mil doses da vacina tríplice viral do Ministério da Saúde.