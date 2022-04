Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito fará primeira reunião

A Frente Parlamentar pela Segurança de Crianças e Adolescentes no Trânsito (FPSCAT) realizará sua primeira reunião na quarta-feira (27), às 14h, com a eleição da comissão executiva e a votação do estatuto do colegiado.

A criação da frente foi aprovada em 21 de outubro de 2021, com a aprovação de projeto de resolução (PRS 52/2021) apresentado pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS). Na ocasião, o parlamentar defendeu a frente como um canal permanente para a promoção e o debate sobre segurança no trânsito, com a busca de maior participação da sociedade civil na construção e na execução de políticas públicas para tentar reduzir o número de mortos em acidentes viários.

A frente parlamentar, que será composta por senadores e deputados federais, tem entre seus objetivos promover a educação e a conscientização para o trânsito seguro, especialmente em escolas. O colegiado também deverá acompanhar e fiscalizar programas, ações e políticas públicas governamentais relacionadas ao assunto no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e poderá subsidiar com informações fidedignas e oportunas as iniciativas legislativas que tenham impacto sobre a segurança de crianças e adolescentes no trânsito.