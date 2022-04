Melhoria de solos por remineralizadores é tema de debate na CRA

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) vai promover uma audiência pública na quinta-feira (28), às 8h, para debater a utilização de remineralizadores como alternativa de manejo e uso de solos.

De acordo com o site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), os remineralizadores de solos são insumos minerais que podem fornecer macronutrientes e micronutrientes, além de outros elementos benéficos para as plantas. Podem ser aproveitados elementos como cálcio, magnésio, potássio, cobre, ferro, manganês, silício e zinco.

Os remineralizadores são regulamentados no Brasil pela Lei 12.890/2013 e a Instrução Normativa 05/2016 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). “A regulamentação é uma garantia para os produtores e consumidores dos remineralizadores de solo, pois impõe critérios de produção, registro e comércio desses novos insumos", explica o site da Embrapa. Determinadas rochas silicáticas moídas apresentam características como remineralizadores de solos, uma das categorias de agrominerais silicáticos. Elas têm o potencial de atuar como condicionadores de solo, como fornecedores de nutrientes regionais, além de formarem novas fases minerais funcionais no solo. Estudos de eficiência agronômica indicam que agrominerais aplicados ao solo apresentam efeitos de curto, médio e longo prazos em sistemas de cultivos anuais. “Novos estudos, no entanto, são necessários para avaliar a tecnologia de manejo destes insumos e em diferentes sistemas de cultivos”, observa a publicação.

O requerimento para o debate foi apresentado pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO), presidente da comissão.

Para a audiência, estão convidados o chefe-geral da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro da Silva, e o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS), Rogério Vian. Completam a lista de debatedores o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Antonio Galvan, e o engenheiro agrônomo Antônio Alexandre Bizão, pesquisador na área de transferência de tecnologia.

A audiência está marcada para a sala 13 da Ala Senador Alexandre Costa e terá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone 0800 0612211.