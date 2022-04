Aumento dos casos de Dengue ativam alertas na região

O crescente número de casos de Dengue registrados na região tem acendido um sinal de aleta nas autoridades de saúde. O temor é que se repita em 2022 o que se viu em anos como 2019 e 2020 quando um grande volume de casos foi registrado, inclusive, alguns evoluindo para casos graves.

Nos últimos dias a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Frederico Westphalen e que abrange na Região Celeiro os municípios de Barra do Guarita, Bom Progresso, Derrubadas, Esperança do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista Gaúcha confirmou o primeiro óbito na sua área de abrangência.

A regional é a que enfrenta a situação mais grave, onde desde o inicio desse ano já foram registrados 954 casos autóctones. A média de 524 casos para cada grupo de 100 mil habitantes é a maior de todo o estado. Todos os 26 municípios de abrangência da coordenadoria registram grave situação de infestação do mosquito Aedes Aegypt, transmissor da doença.

Apesar da média de casos ser menor na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, que abrange vários municípios da Região Celeiro, entre eles Miraguaí, Redentora e Coronel Bicaco, com sede em Palmeiras das Missões, com 103 casos para cada 100 mil habitantes, a regional já registrou dois óbitos em decorrência da doença desde o início de 2022.

A situação é grave em todo estado, uma vez que de janeiro a abril desse ano o número de casos confirmados já superou todo o ano passado com 10.547 infecções e cinco óbitos, sendo que três foram registrados nas regiões abrangidas pela 2ª e pela 15ª coordenadorias.

Para se ter uma dimensão de como o número é elevado, basta olhar para os anos anteriores. Em 2021 o estado teve 10.147 casos confirmados, número já superado neste ano. Foram registrados no ano passado 11 mortes em decorrência da doença. Em 2020 foram pouco mais de 3.600 casos e seis óbitos. Entre 2016 e 2019 o estado não registrou nenhum caso de óbito por Dengue.

Quando olhamos em nível nacional, o aumento no número de casos de Dengue também preocupa, uma vez que foi registrado um crescimento de 95% quando comparado esse ano com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Ministério da Saúde já foram registrados 400 mil prováveis casos de Dengue no país, numa média de 184 casos para cada 100 mil habitantes.

