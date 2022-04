Mirna Braucks seguirá no comando do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

A Assembleia Geral Ordinária da Associação Hospitalar Santo Antônio de Tenente Portela, ocorrida quarta-feira, 20, confirmou o nome de Mirna Braucks para presidir a entidade por mais três anos, com isso, a gestora deverá ficar, em tese, no cargo abril de 2025.

O momento de escolha da nova diretoria também foi utilizado para apresentar um pouco da evolução do hospital nesses últimos 15 anos, tempo em que Mirna está na presidência, tanto em patrimônio e serviços prestados, quanto em corpo clínico e colaboradores.

Equipe

Um exemplo dessa evolução pode ser observado no quadro de funcionários, onde em 2007 o HSA tinha 99 colaboradores e 9 médicos e deve fechar o mês de abril de 2022 com 580 colaboradores e 39 médicos. Há 15 anos eram 3 enfermeiros e hoje são 61.

Outro crescimento considerável registrado pela entidade foi no número de leitos. No ano em que a associação assumiu eram 64 e atualmente são 132. Desde que a diretoria assumiu a entidade ainda foram implantadas a UTI e UCI neonatal, dois importantes espaços para a prestação de serviços em saúde.

UTI

Em seu discurso Mirna Braucks ressaltou a importância da UTI para a casa de saúde, relatando os desafios durante a pandemia de Covid-19. Mirna afirmou que o estado contratou 5 leitos para atender pacientes pelo SUS, mas que o hospital chegou a disponibilizar 19, bancando com recursos da própria casa de saúde e abraçando a sua missão de salvar vidas.

O índice de mortalidade das UTIs no Brasil na pandemia de Covid-19 ficou em 70%, enquanto que no HSA o número ficou em 33%. Isso significa que de cada dez pessoas que internaram em UTIs pelo Brasil, sete não resistiram e morreram, enquanto que no HSA apenas 3 perderam a vida.

Especialidades

Com 18 especialidades que abrangem Anestesiologia, Bucomaxilofacial, Cardiologista, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Gastroenterologia, Ginecologia / Obstetríca, Infectologia, Neurologia Clínica, Oftalmologia, Oftalmologia Visão Subnormal, Otorrino, Ottorino Pediátrico, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Traumatologia e Urologista, a entidade realiza em média 522 cirurgias por ano e mais de 6 mil consultas por mês.

A emergência do hospital está sempre lotada e a maioria dos atendimentos são da microrregião de municípios como Tenente Portela, campeão em atendimentos, Redentora, Miraguaí, Barra do Guarita, Derrubadas e Vista Gaúcha. A demanda é tão alta que a entidade passou a escalar dois médicos para cobrir a emergência nos horários de pico que é compreendido entre as 17 e ás 23 horas.

Finanças

As finanças do Hospital Santo Antônio, assim como de todas as entidades filantrópicas do estado, sempre foram um grande problema. É preciso fazer muitas manobras para poder gerenciar um grande volume de entradas e saídas. Mirna Braucks explica que os atendimentos do SUS geram um déficit mensal que fica entre R$ 500 mil e R$ 800 mil. Esse valor é compensado, na maioria das vezes por emendas parlamentares que chegam para o custeio da entidade.

Em 2021 foram mais de R$ 4 milhões em emendas. Para esse ano o valor caiu e o número anunciado até aqui deve ficar próximo de R$ 1,5 milhão. Mirna espera que novos recursos entrem, principalmente no segundo semestre para bancar o custeio da entidade.

A receita bruta no ano passado foi de R$ 58,7 milhões enquanto que o custo com saúde ficou em 50,5 milhões. O montante de sobra foi comprometido com investimentos, manutenção e pagamentos de dívidas anteriores. No final do ano o hospital apresentou um superávit de R$ 2,8 milhões.

No entanto, o “lucro” é enganoso, uma vez que no final de 2021 a entidade tinha um déficit de algo próximo de R$ 2 milhões para o pagamento do 13ª dos colaboradores e como não havia previsão de nova injeção de recurso a entidade buscou um empréstimo no Banrisul de R$ 3 milhões, mas no último dia útil do ano o Governo do Estado pagou a parcela de dezembro e ainda adiantou uma parcela de recursos, fazendo com que nessa entrada o entidade fechasse o ano com os R$ 2,8 milhões que sobraram.

Mirna explicou que esse dinheiro foi deixado em caixa e passou a cobrir os déficits dos primeiros meses do ano. Segundo ela ainda resta em torno de R$ 1 milhão, o que dará pelo menos mais dois meses de cobertura dos déficits e depois a entidade voltará a depender das emendas parlamentares para cobrir o excedente.

A presidente do hospital anunciou que nem todas as emendas anunciadas chegam de fato na entidade, algumas são para equipamentos e levam até dois anos para chegar e não influenciam na gestão direta. Ela narrou também casos de emendas duplicadas, quando dois parlamentares se apresentam como autores da mesma emenda parlamentar, ou seja, há notícia de duas emendas, mas ao final chega apenas uma. Ela também relatou caso de parlamentares que somam emendas já repassadas em outros anos e deixam a notícia correr como se fosse todas elas deste momento.

Sucessão

No final do encontro Mirna Braucks disse que tem pensado na sua sucessão, uma vez que já está com 69 anos e há 15 em frente da entidade. Segundo ela está sendo estudado a criação de um cargo assalariado para assumir o comando do hospital, uma vez que dificilmente alguém assumirá todas as responsabilidades de maneira voluntária, como ela.

Ela disse que pretende encontrar uma pessoa que assumiria esse cargo e passaria a trabalhar em conjunto com ela até ter condições de repassar de fato o comando da entidade para outra pessoa, o problema, que ecoou dos presentes na assembleia é quem, afinal seria uma missão árdua substituir a mulher que mudou o conceito de saúde na região.

Diretoria eleita para 2022 à 2025

Presidente: Mirna Kinsel Braucks

Vice-presidente: Márcia Muller Medeiros

1ª Secretária: Maria Salete Cansi

2ª Secretária: Márcia Bandeira

1ª Tesoureira: Gládis Nilson

2º Tesoureiro: Elio Elias Abegg

Conselho Fiscal (Titulares)

Valmir Bergonci

Jorge Luis Graciolli

Guido Taffarel

Gilmar Luiz Cansi

Israel Capellari

Conselho Fiscal (Suplentes)

Maria Bergonci

Juraci Castamann

Pedro Luiz Antôniollo