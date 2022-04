Em Taquara, governador Ranolfo dá início a obras do Complexo Municipal de Saúde

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Taquara nesta sexta-feira (22/4) para dar início às obras do Complexo Municipal de Saúde. A solenidade começa às 14h30 e contará com a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

O investimento vai ser realizado com recursos da primeira etapa do Avançar na Saúde, no valor de R$ 2,4 milhões, além de R$ 200 mil oriundos de contrapartida municipal.

Aviso de pauta

O quê: ato de início das obras do Complexo Municipal de Saúde de Taquara

Quando: sexta-feira (22/4), às 14h30

Onde: avenida Sebastião Amoretti, bairro Cruzeiro do Sul, em Taquara