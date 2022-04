49 anos da Embrapa serão lembrados em sessão especial

O Senado realizará na quinta-feira (28), às 10h00, sessão especial para homenagear os 49 anos de fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A lista de convidados ainda será divulgada.

A homenagem atende a requerimento (RQS 229/2022) apresentado pelo senador Elmano Férrer (PP-PI), com apoio de outros 15 senadores, que foi aprovado em 13 de abril. Em sua justificação, o parlamentar chama atenção para o protagonismo da Embrapa na pesquisa agropecuária no Brasil com resultado positivo para o desenvolvimento do país.

“A Embrapa atua na geração de conhecimento e tecnologias para a produção de alimentos, de fibras e de fontes de energia. Sua missão é viabilizar soluções de pesquisa, de desenvolvimento e de inovações para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira”, argumentou.

Criada em abril de 1973, a Embrapa é uma empresa pública, com sede em Brasília, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Suas unidades de pesquisa espalhadas pelo país são especializadas em assuntos diversos, que vão do algodão (na Paraíba) ao gado de leite (Zona da Mata mineira), passando por agrobiologia (Rio de Janeiro) e arroz e feijão (Goiás).