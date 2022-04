Será instalado o Grupo Parlamentar para incentivar a relação entre o Brasil e a Suíça

O Grupo foi criado por um projeto de resolução do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) - Jefferson Rudy/Agência Senado

O Grupo Parlamentar Brasil-Confederação Suíça, para incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os Legislativos dos dois países será instalado nesta terça-feira (26), às 9h. Na reunião, também será eleita a comissão executiva e definido o regulamento interno do colegiado.

O grupo será integrado por senadores que, entre outras ações, deverão promover e participar de visitas parlamentares, congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros visando ao desenvolvimento das relações entre Brasil e Suíça.

O Grupo Parlamentar Brasil- Suíça foi criado a partir do projeto de resolução (PRS 49/2021) do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) que justificou a criação do grupo declarando que “apesar das colaborações entre os dois países não existe um diálogo formal entre o Senado brasileiro e a Assembleia Federal da Suíça. O grupo então permitirá o aperfeiçoamento dessa relação”.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.