Energia mais cara em Mato Grosso será discutida na Comissão de Infraestrutura

Por iniciativa do senador Wellington Fagundes (PL-MT), a Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado promove na próxima quarta-feira (27), a partir das 10h, uma audiência pública sobre os aumentos na energia elétrica no estado de Mato Grosso.

Em seu requerimento (REQ 7/2022-CI), Wellington destaca que "a diretoria da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] homologou o reajuste tarifário anual de 20,36%, que vai ser cobrado de 1,56 milhão de unidades consumidoras em Mato Grosso". Ele também ressalta que "os mato-grossenses classificados como ‘baixa tensão em média’ vão pagar 21,62% a mais na tarifa. Os classificados em ‘alta tensão em média’ terão as tarifas 24,96% mais caras. A data do reajuste entrará em vigor um dia após o fim da bandeira Escassez Hídrica, que cobrava R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. O efeito Médio para o consumidor é de 22,55%".

"Com esse reajuste, mesmo diante do fim da tarifa extra, anunciada recentemente pelo governo federal, a Bandeira Verde que passa a vigorar sem custos na fatura deveria ajudar a amenizar o impacto dos reajustes na conta de luz dos consumidores. No entanto, com o reajuste anual da Energisa, o valor final não trará alívio ao bolso do mato-grossense", afirma o senador.

Serão convidados para a audiência Riberto Barbanera, presidente da Energisa MT, e Davi Antunes, superintendente de Gestão Tarifária da Aneel.