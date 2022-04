Contarato exorta parlamentares a "deixarem gravatas e paletós" e irem até os povos indígenas

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) exortou os parlamentares a “deixarem as gravatas e os paletós”, a derrubarem simbolicamente os muros do Parlamento e a irem até os povos indígenas, para interagir com essas populações. Em pronunciamento nesta terça-feira (19), pela passagem do Dia dos Povos Indígenas, ele lembrou visita realizada aos índios guaranis-kaiowás, em Mato Grosso do Sul, que – denunciou – “estão sendo dizimados por uma política de extermínio do governo federal”. Na ocasião, Contarato era presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado.

Para o parlamentar, é necessário que os senadores e deputados se aproximem não apenas dos povos indígenas, mas também das comunidades quilombolas, “dos pobres, dos pretos, dos pardos, porque todo poder emana do povo”.

- Será que, efetivamente, o Congresso Nacional representa o povo? Porque o que eu tenho verificado aqui é que, cada vez mais, nós temos uma Casa composta por homens brancos ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres, afirmou.

Contarato manifestou seu desejo que o Parlamento contasse com um maior número de representantes dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos quilombolas, das pessoas com deficiência, das mulheres e da população LGBTQIA+. Ele considera que “aí, sim, estaríamos dando efetividade àquela premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.