Nelsinho Trad relata ações de cidadania para os povos indígenas

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) relatou nesta terça-feira (19) experiências positivas junto aos povos indígenas à época de seu mandato (2005-2012) como prefeito de Campo Grande (MS) e quando exerceu exclusivamente a atividade médica no estado. Trad fez um pronunciamento de saudação ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado nesta terça.

Uma das ações destacadas pelo parlamentar Trad foi a criação de uma aldeia urbana com unidades habitacionais de características diferentes daquelas consideradas padrão; escolas de ensino fundamental com aulas na língua nativa do povo que vivia na localidade; creches e rádio comunitária para promover a interação e inclusão dos indígenas.

O senador disse ainda que em Campo Grande foi criado o primeiro conselho municipal indígena do Brasil e promovida a primeira olimpíada dos povos originários. Ele também destacou o estímulo à produção cultural e à venda de produtos oriundos das próprias aldeias em um estabelecimento anexo ao mercado municipal de Campo Grande.

Já na condição de médico, Nelsinho Trad participou das diversas caravanas de saúde indígena que percorriam todo o estado, visitando aldeias para realizar consultas:

— Eu [atuava] na área da urologia, alguém na clínica médica, alguém na pediatria, na ginecologia. Tinham pessoas que nunca tinham sido examinadas, quiçá tivessem feito algum exame de ultrassom ou mamografia. Nós participamos de todas as paradas da caravana de saúde indígena.