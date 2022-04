MP que amplia acesso ao Prouni tranca a pauta e votações ficam para a próxima semana

Com o adiamento da votação do PL 3/2022, que altera regras do Prouni (proveniente da MP 1.057/2021), a pauta de Plenário desta terça-feira (19) ficou trancada para a deliberação dos demais itens, que deverão ser incluídos na ordem do dia da próxima semana.

Também estavam previstos para a apreciação no Plenário do Senado, nesta terça-feira, mais três projetos de lei: o PL 3.825/2019, que regula mercado de criptomoedas, e o PL 5.102/2019, sobre os direitos para acompanhantes de pessoas com atendimento prioritário, ambos tiveram seus pareceres lidos em Plenário; além do PLS 507/2018, para garantir moradia provisória aos jovens em situação de risco, que foi retirado de pauta.

A votação dessas matérias foi adiada para a próxima semana em vista do cancelamento da sessão deliberativa que estava marcada para as 10h desta quarta-feira (20).