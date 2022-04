Mecias destaca a aprovação de projetos que beneficiam a causa indígena

Ao comemorar o Dia dos Povos Indígenas, nesta terça-feira (19), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou, em pronunciamento no Plenário, que a causa indígena sempre esteve presente em sua vida pública, principalmente no cargo de senador e representante de Roraima, "estado que detém, proporcionalmente, a maior população indígena do País".

Mecias ressaltou sua preocupação com a causa desses povos e destacou algumas medidas propositivas que tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de promover instrumentos imprescindíveis “ao desenvolvimento intelectual e material de nossos indígenas”.

— Tal preocupação, levou-me a apresentar o projeto de lei (PL) 2.603/2019, que propõe federalizar a oferta da educação escolar indígena, delegando responsabilidade à União para sua manutenção e seu desenvolvimento. Para garantir mais qualidade no ensino, incluí no (PL) 5.991/2019, que formaliza a doação de computadores do governo às pessoas de baixa renda, um destaque aos jovens indígenas e quilombolas — ressaltou.

O senador citou, ainda, outro projeto da área de educação que incluiu as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas no Sistema Nacional de Educação, Projeto de Lei Complementar (PLP) 235/2019, que tem por finalidade universalizar o acesso à educação.

Yanomami

Mecias também ressaltou sua preocupação com a situação do conflito armado deflagrado entre as comunidades tirei e pixanehabi, dentro da terra indígena yanomami. De acordo com o senador, esses enfrentamentos já causaram mortes e ferimentos em integrantes de ambas as comunidades. E acrescentou:

— São muitos os interesses envolvidos nas disputas, inclusive com a manipulação de lideranças dos nativos que ganham espaço em órgãos de comunicação vinculados a maus políticos, que objetivam unicamente ganhos pessoais — afirmou.