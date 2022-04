Confúcio Moura manifesta apoio à pauta dos povos indígenas

A atenção do Congresso nacional às reivindicações dos povos indígenas foi uma das recomendações feita em pronunciamento nesta terça-feira (19) pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). Ele manifestou solidariedade à pauta apresentada no Acampamento Terra Livre, em Brasília, nos últimos dias. Cerca de quatro mil indígenas se deslocaram até a capital federal para reivindicar o cumprimento de seus direitos e mostrar as preocupações vividas no dia-a-dia.

Para Confúcio Moura, é importante que os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reúnam e analisem atentamente os projetos que preocupam os indígenas:

— Seria muito importante, nessa data de hoje (dia dos povos indígenas, comemorado em 19 de abril), se nós pelo menos déssemos a eles o alento de uma esperança. Primeiramente, nosso apoio político para a continuidade da demarcação de suas terras e territórios, que vêm, ao longo do tempo, sendo ocupadas de maneira progressiva por várias atividades econômicas que ferem de morte o modus vivendi dos indígenas brasileiros.

Confúcio Moura aproveitou para destacar a importância da atuação ex-senador Darcy Ribeiro, morto em 1997, em defesa dos povos indígenas. Ele lembrou que, atualmente, lideranças indígenas jovens já assumiram esse papel:

— Eles estão tendo maior condição como advogados, antropólogos, professores. Eles estão dando um grito horizontal, igual, ao Brasil inteiro, dito civilizado, mas que, na realidade, não é, em relação ao índio.