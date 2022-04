Lucas Barreto pede liberação de recursos para municípios amapaenses

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) apelou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, em pronunciamento nesta terça-feira (19), para priorizar a análise e a deliberação dos decretos de emergência para atender aos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari (Amapá), atingidos por enchentes que elevaram o nível rio Jari no mês março.

De acordo com o senador, o nível desse rio, que passa pelos dois municípios, atingiu “patamares nunca vistos”, e afetou mais de 15 mil pessoas na região, que enfrentam uma situação muito “grave”, pois muitas famílias estão sem acesso à água potável e à comida.

— Fica aqui expressa a minha solidariedade para com o povo de Laranjal e de Vitória do Jari. Informo que estamos aqui empenhados para urgentemente conseguir recursos para atender, com cestas básicas e água, a essas famílias desses dois municípios, inclusive com kits de higiene, porque sabemos das dificuldades que todos lá estão enfrentando — afirmou.