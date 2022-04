Governo do Estado lança nova Matriz de Alerta Epidemiológico Covid-19

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está lançando a Matriz de Alerta Epidemiológico (MAE) Covid-19. Esta nova ferramenta foi elaborada para auxiliar a sociedade catarinense a decidir quais medidas de prevenção devem ser tomadas com base nos dados mais recentes. As atualizações da MAE serão semanais, toda segunda-feira.

Os níveis de alerta podem ser baixo, médio ou alto. Eles serão determinados por meio da observação das taxas de incidência de casos de Covid-19 e de casos hospitalizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 na Semana Epidemiológica (SE) anterior; e também pelas coberturas vacinais do esquema primário (duas doses ou dose única) para a população vacinável (a partir dos 5 anos de idade), e da dose de reforço (para a população a partir de 18 anos) das vacinas contra a Covid-19; todos observados por município de residência.

O resultado final da Matriz de Alerta Epidemiológico é uma média ponderada entre as quatro dimensões. Veja quais são com os dados desta semana:

Dimensão Incidência COVID-19

Taxa de incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes na semana epidemiológica anterior

Alto (vermelho) - acima de 200 casos por 100 mil habitantes - 3 municípios

Médio (amarelo) - entre 100 e 200 casos por 100 mil habitantes - 7 municípios

Baixo (verde) - abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes - 285 municípios

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Dimensão Incidência SRAG Covid-19

Taxa de incidência de SRAG hospitalizado por Covid-19 por 100 mil habitantes na semana epidemiológica anterior

Alto (vermelho) - acima de 20 casos/100 mil hab - 2 municípios

Médio (amarelo) entre 10 e 20 casos/100 mil hab - 3 municípios

Baixo (verde) - abaixo de 10 casos/100 mil hab - 290 municípios

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Dimensão vacinação esquema primário completo

Cobertura vacinal (%) do esquema primário completo (duas doses ou dose única) de vacinas Covid-19 na população vacinável (a partir dos 5 anos de idade) por município de residência.

Alto (verde) - acima de 85% (183 municípios)

Médio (amarelo) - entre 60% e 85% (109 municípios)

Baixo (vermelho) - abaixo de 60% (3 municípios)

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Dimensão vacinação reforço (pop>18 anos) completo

Cobertura vacinal (%) da dose de reforço de vacinas Covid-19 na população vacinável (a partir dos 18 anos de idade) por município de residência.

Alto (verde) - acima de 85% (7 municípios)

Médio (amarelo) - entre 60% e 85% (79 municípios)

Baixo (vermelho) - abaixo de 60% (209 municípios)

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

MATRIZ DE ALERTA EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 - SC - SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 15/2022 (10 a 16 de abril de 2022)

Alerta Alto (vermelho) - nota 2 (5 municípios)

Alerta Médio (amarelo) - nota 1,5 - 1,75 (212 municípios)

Alerta Baixo (verde) - nota 1,0 - 1.25 (78 municípios)

Baseado nos níveis de alerta epidemiológico do seu município, a Secretaria de Estado da Saúde recomenda as seguintes medidas de prevenção para evitar a disseminação da COVID-19:

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina