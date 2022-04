Girão protocola pedido de CPI para investigar o crime organizado

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) anunciou, em pronunciamento nesta terça-feira (12), a apresentação de um requerimento para instalação de uma Comissão Parlamentar de inquérito para investigar o crime organizado em todo o país. Ele destacou que a proposição teve apoio de 34 senadores.

De acordo com o senador, os altos índices de assassinatos dos últimos anos tornam urgente a medida, primeiramente, para se compreender a escalada de mortes que tem havido no Brasil e, consequentemente, para se estabelecer medidas que impeçam, ou pelo menos controlem, essa prática e as organizações nela envolvidas.

Girão ressaltou, ainda, que o colegiado se pautará por um “viés técnico”, e pretende fazer um levantamento de dados para identificar como essas organizações criminosas se expandiram, principalmente nas tegiões Norte e Nordeste do país.

— Em 2016, ganhou o noticiário nacional e mundial uma verdadeira guerra entre facções criminosas que geraram um número recorde de mortes violentas nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A partir daí, a situação vem se agravando ano a ano. Portanto, faz-se imperiosa a necessidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que possa fornecer elementos para o aprimoramento de políticas públicas, para o aperfeiçoamento da legislação e a formulação de novos procedimentos eficazes para o enfrentamento do crime — afirmou.