Governo realiza audiência pública e abre consulta para novo Complexo Hospitalar de Santa Catarina

O Governo do Estado apresenta mais uma etapa do projeto de implantação do novo Complexo Hospitalar de Santa Catarina, que irá reunir os hospitais Governador Celso Ramos, Nereu Ramos, Infantil Joana de Gusmão e a Maternidade Carmela Dutra. Na próxima quarta-feira, dia 20 de abril, será realizada uma audiência pública às 14h, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. O evento terá transmissão no canal doGoverno de SCno YouTube. Além disso, até o dia 11 de maio, está aberta a consulta pública de um edital para prestação de serviços de apoio às obras, investimento e reforma do empreendimento.

A parceria pública-privada (PPP) teve o projeto anunciado pelo governador Carlos Moisés em 2020, com a proposta de concentrar em um só local os serviços realizados pelas quatro unidades hospitalares. Na nova fase, está disponível uma consulta pública que engloba 10 anexos, os quais vão desde minuta de contrato até modelos de declarações e comprovações relacionadas a investimentos no Complexo Hospitalar.

“Estão contemplados nos anexos a prestação dos serviços de apoio, precedidos da realização das obras e investimentos para a construção e reforma do Complexo, como também aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliário. Estamos na fase final do processo de licitação para prestação de serviços. Esse Governo é marcado por soluções inovadoras, e esse projeto é um exemplo disso" destacou o secretário interino de Estado da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes.

De acordo com o diretor de Desestatização e Parcerias na Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), Ramiro Zinder, a mudança do Hospital Governador Celso Ramos e da Maternidade Carmela Dutra do Centro da cidade é uma necessidade que vem sendo trabalhada desde que o governador Carlos Moisés assumiu, em 2019. “Conseguimos o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que aportou US$ 850 mil para estruturação deste projeto”, conta.

A consulta pública pode ser feita pelo site:https://especial.sc.gov.br/ppi/consultas/consulta-complexo-hospitalar-de-santa-catarina/.Dúvidas também podem ser enviadas ao e-mail[email protected]durante o período.