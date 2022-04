Senado prorroga por 30 dias Comissão de Petrópolis

A Comissão Temporária Externa do Senado destinada a investigar a situação do município de Petrópolis (RJ), atingido por fortes chuvas, funcionará por mais 30 dias, concluindo seus trabalhos em 13 de maio. A prorrogação foi decidida em votação simbólica, nesta terça-feira (12), com a aprovação do requerimento (RQS 249/2022) do senador Carlos Portinho (PL-RJ), relator do colegiado.

Em 15 de fevereiro, um temporal atingiu Petrópolis, provocando a morte de pelo menos 233 pessoas. Dois dias depois, o Senado aprovou requerimento de criação da comissão temporária, que foi instalada em 14 de março. Na justificativa de seu requerimento, Portinho citou a “intensa e profícua” agenda da comissão, mas argumentou que é preciso mais tempo para apreciar o grande volume de dados e solicitações recebidas, e acrescentou que um novo temporal, em 20 de março, voltou a causar mortes e destruição no município fluminense.