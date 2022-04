Zenaide Maia comenta estudo do Inesc sobre políticas públicas sociais

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN), durante pronunciamento nesta terça-feira (12), citou estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) sobre o Orçamento de 2021. Segundo ela, o estudo indica que há um desmonte das politicas públicas nas áreas de educação, saúde e habitação.

Zenaide disse que o estudo mostra que o “governo federal sucateou” áreas essenciais para a população brasileira, como as relacionadas à assistência social e às universidades federais e aos institutos federais.

A senadora também disse que, no pior ano da pandemia até agora, 2021, os recursos para o enfrentamento da covid-19 caíram 79% em relação a 2020. Além disso, ela afirmou que o levantamento do Inesc revelou que “nenhum real” foi gasto com habitação social entre 2020 e 2021.

— É preciso defender investimentos públicos e também valorizar o serviço prestado. A população precisa de investimentos nesses órgãos primários, essenciais para a população — declarou.

Zenaide também salientou a importância da arrecadação de recursos para áreas essenciais. Ela disse que houve um “sucateamento da Receita Federal”, com cortes de pelo menos metade do orçamento para fiscalização, e que isso “significa menos combate à sonegação de impostos e menos recursos para financiar a educação, a saúde, a segurança pública e outras políticas públicas como a proteção do meio ambiente, que são tão essenciais”.

— Esse Orçamento de 2021 é um desmonte de todos os serviços públicos para a sociedade. Eu dei o exemplo aqui da Receita Federal o governo que tira o orçamento de 50% de investimentos naquele órgão, que é quem vai arrecadar recursos justamente para a saúde e a educação — protestou ela.