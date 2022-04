Leilão do porto de Itajaí tem de render infraestrutura para SC, diz Amin

O senador Esperidião Amin (PP-SC) demonstrou preocupação nesta terça-feira (12) com o desenrolar da privatização do porto de Itajaí (SC) e os termos do leilão daquele equipamento de infraestrutura, única concessão municipal nessa atividade desde 1993. Segundo o parlamentar, o valor do lance mínimo para adquirir a concessão do porto é de R$ 603 milhões. Ele teme que os recursos, caso haja um vencedor, não sejam destinados integralmente a Santa Catarina.

— Temos preocupações com os trabalhadores, com a autoridade portuária com os investimentos e também com a destinação da eventual oferta de outorga pelo concessionário que vier a ser vitorioso, com a dispersão desses recursos pelo Brasil afora. Nós temos que condicionar que esses recursos sejam aplicados na infraestrutura de Santa Catarina: na portuária, na rodoviária, na ferroviária, enfim, naquilo que estrangula o nosso crescimento — afirmou em pronunciamento no Plenário.

O senador ressaltou que o estado tem necessidades de infraestrutura "brutais", tendo sido prejudicado no orçamento de rodovias em 2021, na proposta orçamentária e no orçamento para 2022, sancionado com vetos.

— Precisamos votar logo os vetos à LOA de 2022 — apelou.

Esperidião Amin destacou ainda que será realizada na quarta-feira (13) uma nova audiência pública sobre o tema organizada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), com representantes da Secretaria Nacional de Portos, dos trabalhadores portuários, do empresariado e de forças ligadas ao comércio exterior.

— O nosso complexo portuário se notabiliza pelo crescimento, pela pujança e pelo fato de ser exportador de produtos com valor agregado. Chamo de porta-jóias os contêineres que transportam para o exterior que é produzido pelos catarinenses — concluiu o senador.